Assunzioni alle mense scolastiche

Qualità&Servizi, la società che gestisce le refezioni scolastiche dei Comuni della Piana, è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. Si tratta di un responsabile risorse umane e di nuovi addetti alla somministrazione. La scadenza per la presentazione delle domande è oggi per il profilo di addetto alla somministrazione e l’11 marzo per quello di responsabile risorse umane. I bandi con tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito dell’azienda, all’indirizzo www.qualitaeservizi.comtrasp-reclutamento-del-personale. Per aspirare al posto relativo alle risorse umane occorrerà essere in possesso almeno di un diploma di Laurea Triennale in materie economiche e giuridiche con indirizzo specifico risorse umane oppure di Master e corsi post-laurea riconosciuti e avere già esperienze di lavoro nell’area in questione. I candidati non dovranno però avere più di 45 anni.