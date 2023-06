Assolto 44enne fiorentino, accusato di abusi sessuali su due ragazze

Un 44enne fiorentino, condannato con rito abbreviato a 8 anni di reclusione per aver abusato di due ragazze dopo aver somministrato loro cannabis, metadone e cocaina, è stato assolto in appello a Firenze dall’accusa di violenza sessuale per insufficienza delle prove mentre gli sono stati inflitti un anno e 9 mesi per cessione di droga. I fatti risalgono al 2016, presunte vittime due ragazze che all’epoca avevano 17 e 15 anni. In particolare era stata la 17enne a denunciare l’uomo, già amico del padre, morto quando la giovane era piccola. L’adulto, secondo l’accusa, avrebbe invitato la 17enne e la sua amica a casa sua a fumare spinelli. Una sera, dopo averle invitate a cena, le avrebbe indotte a bere del metadone spacciandolo per uno shottino poi, una volta stordite, le avrebbe spinte a sniffare cocaina. Infine avrebbe approfittato di loro. I difensori del 44enne, le avvocate Sabrina Bolognini e Benedetta Bisaccioni, avevano dubitato del racconto delle ragazze, segnalando incoerenze e contraddizioni. I giudici della corte d’appello, nell’udienza a porte chiuse, hanno ascoltato le due giovani e alla fine hanno fatto cadere l’accusa di violenza sessuale.