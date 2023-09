Assolta ragazza che fece video: Firenze, tumulto su ambulante senegalese

È arrivata ieri in udienza predibattimentale la sentenza di non luogo a procedere per la ragazza che il 5 aprile del 2022 fu tra le protagoniste del video che riprendeva un tumultuoso fermo di un venditore abusivo in Lungarno Acciaiuoli. Nei frame si vedeva un senegalese bloccato a terra da due uomini, agenti in borghese della Municipale, reparto antidegrado: il filmato girò rapidamente su tutte le piattaforme social, sollevando non poche polemiche sui metodi adottati dai due agenti. La ragazza, difesa dall’avvocato Cosimo Magazzini, dopo quei fatti è stata accusata di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in quanto in quei frangenti, oltre a riprendere tutto con lo smartphone, avrebbe ostacolato l’arresto del cittadino senegalese e colpito con un leggero schiaffo all’altezza dell’orecchio uno degli agenti . Negli atti vengono riportate anche le frasi che la ragazza avrebbe pronunciato nei momenti concitati dell’arresto, come "lo stanno strozzando", "c’è sangue a terra", e anche – rivolta agli agenti – siete "fascisti" e "razzisti".

Resta ancora incerta invece la sorte del giovane senegalese, denunciato per resistenza, lesioni e rifiuto delle generalità. Fermato per un verbale, stando a quanto si legge negli atti, avrebbe strattonato un agente e colpito (con spinte e pugni) un altro che stava cercando di immobilizzarlo. Gli agenti riportarono lesioni e prognosi di 3-5 giorni.

Ieri, però, il giudice ha stralciato la posizione del 30enne senegalese in quanto le accuse nei suoi confronti non erano state tradotte nelle sua lingua, ovvero il Wolof, un dialetto molto popolare in Senegal. Il suo fascicolo torna quindi in mano al pm, che adesso dovrà garantirgli la regolare traduzione delle accuse rivoltegli.

P.M.