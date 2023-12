Associazioni, istituzioni e volontari. Il grazie agli angeli dell’ alluvione

"Resterete un’impronta indelebile nel cuore di chi ha ricevuto il vostro aiuto": il sindaco Tagliaferri ha voluto ringraziare così i tanti (la Regione, la Città metropolitana, le associazioni di volontariato, le forze dell’ordine, le amministrazioni comunali, non solo quelle limitrofe) che ieri pomeriggio hanno riempito il Foyer del Teatrodante Carlo Monni. Un’occasione speciale, voluta a fine anno, per un riconoscimento dell’impegno profuso in occasione dell’alluvione. Un evento tragico, con il 68% dei luoghi abitati colpiti dalla furia dell’acqua: "Un evento eccezionale – ha aggiunto il sindaco – a cui c’è stata una risposta eccezionale, a partire dai 13.400 volontari spontanei che si sono riversati sul territorio e che hanno fatto la differenza. Una lista infinita di persone e di realtà che ringrazio veramente di cuore"". Non a caso è stato scelto il Foyer del teatro, a sua volta gravemente danneggiato dalla piena (la sala non è ancora agibile), ""un luogo simbolico dove poter vivere un momento di rinascita – ha aggiunto la direttrice artistica Sandra Gesualdi – dopo avere vissuto giorni drammatici, spesso senza capire quello che stava succedendo"". Giorni in cui ""l’impegno del sindaco e della sua giunta – ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani, presente insieme all’assessore Monia Monni – non è mai venuto meno, confermando che la Toscana è una terra di grande solidarietà, ma anche che Campi è stato ed è un esempio per la nostra regione e per il resto d’Italia".

Pier Francesco Nesti