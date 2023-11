Associazioni e Comune. Al via la Consulta

A Borgo San Lorenzo le associazioni non mancano di certo. Il tessuto associativo, dallo sport al sociale e assistenziale, dal culturale al settore ambientale, è molto ricco, e il Comune è dotato di un apposito Albo delle Associazioni, che conta ben 135 realtà diverse. E ora l’amministrazione comunale vuol costituire una Consulte delle associazioni. "Abbiamo fortemente voluto la Consulta – spiega l’assessore alla partecipazione Alessandro Galeotti – per fornire alle associazioni uno strumento che le possa rappresentare e che fornisca un modo diretto per partecipare all’azione amministrativa. Siamo ora a chiedere un ultimo sforzo affinché si arrivi alla composizione dell’Assemblea e poi alla successiva elezione del Comitato".

Si chiede così ad ogni associazione di indicare un proprio rappresentante. La Consulta avrà infatti un’Assemblea composta da un membro per ogni associazione iscritta all’Albo e un Comitato formato da un Presidente e quattro rappresentanti, uno per ogni sezione tematica (socioassistenziale, cultura, ambiente, sport). "La scadenza per la presentazione delle adesioni è fissata al 30 novembre – conclude l’assessore – poi procederemo con la convocazione dell’assemblea e la successiva elezione del comitato". E a ogni associazione è stato scritto, inviando anche il facsimile per la designazione. Chi non l’ha ricevuto può rivolgersi all’Urp.

P.G.