Associazione “Un gancio al Parkinson“ Marzotto in visita durante gli allenamenti

di Gabriele Manfrin

L’associazione “Un gancio al Parkinson“ continua a crescere; ieri si è recato in visita al training lab di via Scipione Ammirato l’imprenditore Matteo Marzotto. Il manager è stato nominato socio onorario. Dopo gli importanti traguardi raggiunti recentemente,i vertici della realtà associativa si sono incontrati ieri per stabilire i nuovi obiettivi e implementare i programmi per i prossimi mesi.

L’imprenditore, a cui Sergio Mattarella ha conferito l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana lo scorso febbraio, si è recato al training lab dell’associazione e ha espresso tutta la sua vicinanza nei confronti del progetto. "Ho avuto un’esperienza di Parkinson in famiglia – spiega il manager – conosco i suoi effetti. Penso che si debba essere presenti quando queste realtà prendono forma. Sono presidente di una fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, credo che sia importante essere qui oggi. Il terzo settore in Italia fornisce dei servizi che si danno per scontati, ma che scontati non sono. E proprio il terzo settore, oltre ad essere un grande sostenitore del welfare italiano, si qualifica a tutti gli effetti come uno strumento di supporto al sistema sanitario grazie alla liberalità, alla generosità e alla solidarietà che mette a disposizione – continua– Il suo sviluppo va costantemente favorito" conclude Marzotto (nella foto con Maurizio Bertoni e Paolo Pescini, presidente e vicepresidente dell’associazione).

“Un Gancio al Parkinson”, è bene ricordarlo, è l’unica associazione in Italia, che da cinque anni,organizza corsi di pugilato destinati alle persone affette dall’omonimo morbo; grazie anche alla collaborazione di medici specializzatii, fisioterapisti formati e allenatori qualificati.

Grazie a questo metodo, i partecipanti possono migliorare le loro capacità fisiche e mentali, ma non meno importante, possono sentirsi parte di un gruppo di esseri umani che affronta la stessa, terribile, malattia.

Il morbo di Parkinson, infatti, è una patologia neuro degenerativa per cui non esiste ancora una cura definitiva ma ci sono alcune terapie ed esercizi fisici che possono migliorare la qualità della vita dei pazienti. E’in questo contesto che si inserisce l’associazione. Un gancio appunto (termine che indica un colpo di pugilato) da scagliare contro la malattia.