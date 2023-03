"Assistenza sociale Tagli per 400mila euro"

"Livelli essenziali di assistenza sociale a rischio a causa di un taglio di 400mila euro nei trasferimenti alla Società della Salute". A dirlo Gianni Vinattieri e Simone Lulli, capogruppo e consigliere di Uniti per Signa. "A dicembre è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 con aumenti pesanti dei tributi locali – spiegano – e tagli pesantissimi. Alcuni di questi sono tali da ridimensionare, se non compromettere, il sistema di assistenza sociale per le fasce più deboli della comunità. Già in sede di discussione del bilancio di previsione è stato evidenziato il tracollo delle spese previste per la missione "diritti sociali, politiche sociali e famiglia": dai 2.480.000 euro del 2022 al 1.740.000 euro del 2023. Evidenti le ricadute sulla sostenibilità degli interventi socio assistenziali del Comune gestiti dal 2009 tramite la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest. Infatti, per il 2022 il Comune di Signa aveva impegnato a favore della Sds circa 900mila euro "al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni in delega essenziali per il mantenimento dei livelli di assistenza in ambito sociale per i cittadini nonché assicurare il funzionamento della gestione associata dei servizi sociali". Altresì, con determinazione numero 13 del 2023, conseguenza del bilancio di previsione dell’anno corrente, sono stati impegnati, a favore della Società della Salute, solo 500mila euro.

Nel documento si parla ancora, con le stesse parole, dei livelli di assistenza: evidentemente, per la giunta, a distanza di qualche mese, questi possono essere garantiti con una riduzione del 44% della quota trasferita. Si tratta del taglio della spesa sociale più imponente degli ultimi decenni, che colpisce il welfare comunale e pone un quesito: come potrà, la Società della Salute, erogare i medesimi interventi e servizi con un trasferimento del Comune di Signa che passa da 900mila a 500mila euro?".

Lisa Ciardi