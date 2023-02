Assist di FdI per Montelatici

Fratelli d’Italia sostiene Antonio Montelatici per la corsa a sindaco. In vista della amministrative di primavera, anche se manca ancora la data ufficiale, si cominciano a delineare gli schieramenti. Almeno nel centrodestra. Fratelli d’Italia, che alle politiche di settembre scorso è risultato il primo partito cittadino, tramite il presidente provinciale Claudio Gemelli ha ufficializzato l’appoggio del proprio partito alla candidatura a sindaco di Montelatici, già sostenuto dalla civica "Campi Domani". Tutto questo in attesa di quello che deciderà di fare la Lega e che in questo momento starà sicuramente facendo le proprie valutazioni.

"Dopo decenni di amministrazioni di sinistra e mesi di commissariamento – spiega Gemelli – c’è bisogno di rilanciare il territorio nell’unico modo possibile: relegando il Pd all’opposizione. Interrompere finalmente un’egemonia priva di alternanza, di un partito ormai chiuso nei palazzi e lontano dalla gente". Gemelli auspica "l’unità del centrodestra e di tutte quelle forze civiche che dal territorio possono fare la differenza. L’appello lo rivolgo in primis all’amico Paolo Gandola di Forza Italia, una candidatura autorevole, ma a parere nostro non è il nome che riesce a unire di più. Dunque la nostra scelta non può che cadere su Montelatici".

B.B.