Assemblee nelle frazioni con il sindaco

Sarà il Nome di Gesù la prossima tappa di "Frazioni in Comune", il ciclo di assemblee di quartiere con il sindaco e gli assessori per discutere con i residenti delle diverse zone del territorio del bilancio preventivo 2023 del Comune, di opere pubbliche, servizi, progetti ed idee. L’appuntamento è fissato, domani alle 21,15, al circolo Old River in via del Molino 164. In questo incontro, in particolare, si parlerà di Villa Martinez che attualmente ospita una scuola d’infanzia. Il calendario prevede altre tre iniziative prima della conclusione: gli ultimi appuntamenti sono fissati per martedì 7 marzo al Centro Anziani in via De André a Dietropoggio, il 14 al circolo La Concordia in via del Saccardo 50 e il 23 a La Fogliaia al circolo Arci in via della Fogliaia 52. Anche queste tre ultime assemblee fissate prenderanno il via alle 21,15.