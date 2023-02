Assegnato il Premio Ada Cullino Marcori Vichi e Ferri fra i vincitori

Assegnato il Premio Firenze Ada Cullino Marcori 2023.

Anche Marco Vichi e Marco Ferri ricevono il prestigioso riconoscimento giunto alla IX edizione e promosso dalle Fondazioni Ada Cullino Marcori e Spadolini Nuova Antologia.

Di carattere annuale, il riconoscimento è stato istituito da Roberto Marcori, presidente della Fondazione Ada Cullino Marcori, per onorare la memoria della madre.

"Anche quest’anno, per la IX edizione, il Premio è entrato nel cuore della città – commenta Roberto Marcori – individuando come premiati ex-aequo Marco Vichi, autore della fortunata serie del Commissario Bordelli e Beatrice Bertaina per la tesi di laurea magistrale sul Carteggio fra Niccolò Tommaseo e il poeta patriota Alessandro Poerio".

I premiati riceveranno 3000 euro messi a disposizione dalla Fondazione Ada Cullino Marcori, nel corso della cerimonia che avrà luogo il 10 maggio, nell’Abbazia di San Miniato al Monte.

Oltre agli ex aequo Marco Vichi e Beatrice Bertania, il Premio speciale della giuria va a Marco Ferri, per il volume I Sepolcri dei Medici, mentre i riconoscimenti della giuria sono stati destinati a Francesco Baldanzi (per le monografie sui medici e la medicina a Firenze fra’500 e ‘800) e a Leandro Giribaldi (per la regia del lungometraggio Nessuna ricompensa - La storia della Misericordia di Firenze). "Il Premio Firenze-Ada Cullino Marcori coniuga passato, presente e futuro della nostra città – spiega Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini –, nella quale Ada Cullino Marcori ha vissuto da protagonista della vita culturale e sociale". La giuria è composta da Roberto Marcori, Cosimo Ceccuti, la Vicesindaca Alessia Bettini, la direttrice del Qn Agnese Pini e il Magnifico Rettore Alessandra Petrucci.