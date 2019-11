Campi Bisenzio (Firenze), 3 novembre 2019 - Assalto di cinque incappucciati alla piscina Hidron di Campi Bisenzio Firenze per portare via il bancomat. I banditi sono riusciti a strappare con una catena legata a un furgone lo sportello automatico della struttura ma poi sono stati costretti ad abbandonare il bancomat per strada.

Con il volto travisato da un cappuccio, come hanno ripreso le telecamere di videosorveglianza, i cinque malviventi hanno sfondato la porta d'ingresso dell'edificio usando un furgone come ariete. Poi sempre sfruttando la forza motrice del furgone, con una catena, hanno tirato fuori dal muro dove era pur fermamente ancorato lo sportello bancomat e sono partitti per darsi alla fuga trascinandosi dietro il malloppo.

Non sono andati però molto lontani: lo sportello bancomat è stato perso durante la fuga, si è staccato rompendo la catena e a quel punto non c'era più modo di riagganciarlo, così i banditi lo hanno dovuto abbandonare per strada, in via Gramignano, a circa 200 metri dal complesso Hidron dove l'avevano rubato.

ll furgone usato dai banditi, ripreso da telecamere, è stato ritrovato abbandonato in via del Paradiso sempre a Campi Bisenzio, appena 500 metri più avanti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Campi e dell'aliquota operativa della compagnia di Signa per i rilievi e l'acquisizione delle immagini delle telecamere. Indagine sono ora in corso per la ricerca dei banditi.

