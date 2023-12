Aspettando Natale fra luci e shopping

Come ogni anno Borgo San Lorenzo propone il suo centro storico per lo shopping natalizio. E sicuramente, nonostante varie chiusure, le strade del centro sono ancora caratterizzate da una fitta e diversificata rete commerciale di qualità. E sono molti che anche dai paesi vicini vengono a fare i loro acquisti nel salotto del Mugello. E per accogliere bene tutti quelli che verranno anche quest’anno il centro commerciale naturale “Nel Borgo“, organizza numerose iniziative per animare ancora di più strade e piazze. Gli eventi saranno concentrati nei fine settimana e si comincia l’8 dicembre, con la tradizionale accensione dell’albero in piazza del Poggio, e il Mercatino ArtigianArte. Sabato arriveranno “Le renne matte“ e domenica la scena sarà per il teatro dei burattini “Chi ha rubato Babbo Natale?“.