Aspettando la campanella Mai così tanti supplenti "Siamo al 40% del totale Altri 1600 posti da coprire"

di Elettra Gullè

Un nuovo anno scolastico alle porte con un numero "record di supplenti". "Se un anno fa infatti i precari in cattedra erano il 33%, adesso ci avviamo pericolosamente verso il 40%". La denuncia arriva direttamente da Emanuele Rossi, segretario provinciale Flc-Cgil.

Tra poco più di un mese, il prosssimo 15 settembre, suonerà infatti la prima campanella del nuovo anno scolastico e, conti alla mano, in tantissime classi i ragazzi troveranno volti nuovi in cattedra.

Quest’anno, in Toscana sono state fatte 2.500 immissioni in ruolo. "Pochissime, rispetto alle 4.154 che il Ministero avrebbe potuto effettuare", tuona ancora Rossi. Che sottolinea poi come i "1600 posti che sarebbero potuti andare a ruolo resteranno dunque non assegnati" ed andranno quindi "ai precari, ai quali vanno sommati quelli ‘storici’".

Ma come mai ogni anno la stessa situazione? La scuola soffre di mali antichi, mai ‘curati’. Ed uno di questi è proprio la ‘supplentite’.

"Ci sono cinque-sei procedure concorsuali che si sono accavallate - spiega Rossi -. In questo caos organizzativo sono nate graduatorie troppo ‘corte’, insufficienti a coprire i posti necessari". "È come se un’azienda non riuscisse ad organizzare colloqui per trovare tutti i lavoratori di cui ha bisogno. – sottolinea ancora Rossi – Insomma, non mancano certo gli aspiranti docenti. Quelli ci sarebbero. Mancano i colleghi nelle graduatorie dei concorsi".

La "beffa delle beffe" fa sì che "quegli stessi docenti che a settembre ricoprono la carica di supplenti" non riescano a superare i concorsi.

"Sono sempre estremamente nozionistici - accusano i sindacati -. Pochi superano quei test così astrusi. È un’assurdità che chi insegna da anni non riesca a vincere i concorsi".

Ecco spiegato il perchè le graduatorie alla fine siano mezze vuote e non si possa procedere coi ruoli. Per non parlare poi del sostegno, "dove i professori di ruolo sono circa un terzo". In quel settore così delicato, il turn over dei supplenti è altissimo.

Con buona pace del benessere e dell’apprendimento dei ragazzi con maggior difficoltà. "E poi, non dimentichiamocelo, il docente di sostegno rappresenta un aiuto per tutta la classe - osserva Rossi -. Si dovrebbe investire molto su questa classe di concorso, visto che da anni vediamo un incremento degli alunni certificati".

La ‘supplentite’ non risparmia nemmeno il personale Ata. Se gli istituti della provincia fiorentina hanno chiesto 333 collaboratori scolastici in deroga, ovvero in aggiunta rispetto all’organico previsto, da via Mannelli ne sono stati autorizzati solo 135, pari al 40%.

"Siamo al ridicolo. L’Usr di fatto sconfessa l’operato dei propri presidi, che hanno richiesto personale in più per riuscire ad aprire i vari plessi", accusano i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda che, compatti, annunciano una mobilitazione.

Tra i comprensivi più in sofferenza risultano esserci quelli di Signa, di Lastra a Signa, di Fiesole, di Tavarnelle e di San Casciano.

È evidentemente la provincia ad essere più in difficoltà: basti pensare a Fiesole, che ha tanti plessi distanti tra loro. I collaboratori scolastici sono essenziali per aprire i plessi e per garantire la sorveglianza, soprattutto là dove ci sono i più piccoli.

Ma anche a Firenze, numeri alla mano, non c’è da stare allegri. Sono in sofferenza gli istituti comprensivi Vespucci e Gandhi, tanto per citarne soltanto alcuni.

"Ma il problema è generalizzato", non usano mezzi termini i sindacati. Insomma, ancora una volta la prima campanella dell’anno scolastico suonerà in mezzo alle polemiche ed alle preoccupazioni per una scuola che non sembra mai davvero trovare pace.