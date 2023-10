Aspettando Halloween. Paura e misteri al museo

E’ la notte più paurosa di tutte ma anche la più divertente. Martedì 31 ottobre si festeggia Halloween tra dolcetti, scherzetti, zucche decorate, streghe e fantasmi, leggende e storie inventate. Una ricorrenza che piace a grandi e piccini tanto che in molti casi i festeggiamenti iniziano già oggi. E’ il caso dell’Hard Rock Cafè di Firenze dove nel pomeriggio (16-18) è prevista una merenda con spettacolo di magia a cura di MagicaMente di Francesco Michelon.

Martedì il clou degli eventi: al Parco d’arte Enzo Pazzagli (ore 17) va in scena il party con Mago Robert, mentre alla BiblioteCanova dell’Isolotto (ore 17) si festeggia "El dia de los muertos" con la lettura della favola messicana di Fabian Negrin. Paura e divertimento anche agli Uffizi (ore 18 e 19.30) dove è aperta la caccia delle creature più bizzarre nascoste tra dipinti e grottesche (prenotaizoni: [email protected]). Al Museo Stibbert (ore 19-22) c’è la "Knights in The Night", una visita notturna e horror nelle sale del museo (info: 055.475520 o [email protected]). Per gli itinerari di Enjoy Firenze, il calendario di visite guidate di Cooperativa Archeologia, c’è "È Halloween! Firenze… da brivido" (ore 20,30), una passeggiata in notturna per le strade e le piazze del centro tra fantasmi e antiche leggende, ingannevoli giochetti e imprevisti (prenotazioni 055.5520407). Al centro San Donato (ore 20,30) arrivano i Ghostbusters Italia, con abiti a tema e la macchina Acchiappafantasmi. Alle 21 a The Space Cinema ci sarà la première-spettacolo di "Assault on Florence-A Ghostbusters Story", il film girato tra il centro di Firenze, Signa, Pratolino e le Sieci grazie a attori volontari, per acquistare un’automedica da destinare al Meyer.