Carenza di personale tecnico di laboratorio nella Asl Toscana Centro, le funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil proclamano lo stato di agitazione.

La decisione è stata presa in occasione dell’assemblea dei lavoratori che si è svolta il 30 gennaio scorso, in cui è stato dato mandato ai sindacati di procedere.

In particolare, spiegano i sindacalisti, l’assemblea ha ritenuto non soddisfacenti le risposte avute dall’azienda sanitaria con riferimento alla "mancata sostuituzoon e del personale tecnico uscito per pensionamento negli anni, per l’utilizzo indiscriminato delle ore di straordinario e di attività aggiuntiva, per l’impossibilità dei lavoratori di poter godere di tutte le ferie maturate nell’anno, per l’utilizzo improprio delle pronte disponibilità, con modalità non previste dalle norme contrattuali; inoltre per l’esternalizzazione di alcuni servizi al settore privato con stanziamento di risorse pubbliche che potevano essere adoperate per le assunzioni dei tecnici". Lo stato di agitazione, spiegano, "comporterà il blocco degli straordinari e dei rientri in regime di produttività aggiuntiva; in mancanza di risposte soddisfacenti porterà alla proclamazione dello sciopero di tutti i laboratori dell’azienda con il conseguente blocco dei prelievi territoriali".

Già con lo stato di agitazione, per il quale è aperta la richiesta di procedura di raffreddamento alla prefettura, ci potranno essere ricadute sulla cittadinanza.

Il personale, infatti, si asterrà dal lavoro straordinario e dalla produttività aggiuntiva, cosa che causerà ritardi per la produzione dei referti delle analisi.

La carenza di personale è sempre più grave. E i lavoratori sono stanchi dopo anni di superlavoro. Se non viene sostituito chi va in pensione gli organici restano sotto il limite che consente il regolare svolgimento del lavoro.

Per questo, pur soffertamente, è stato deciso di intraprendere la strada dell’agitazione sindacale.