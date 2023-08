Asilo nido gratis per oltre 12mila bambini in Toscana

Firenze, 10 agosto 2023 - Saranno 12.114 le bambine e i bambini toscani fino a 3 anni che da settembre frequenteranno gratuitamente 780 nidi d'infanzia: questo l'esito del primo bando 'Nidi Gratis', la misura della Regione Toscana per allargare l'accesso ai servizi per l'infanzia. "Siamo di fronte a elevatissimi livelli di adesione", ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione, secondo cui "'Nidi Gratis' rappresenta un cambiamento epocale nelle politiche educative della nostra Regione e una politica unica a livello nazionale". Per il prossimo anno educativo 'Nidi Gratis' sarà un'operazione da 29,4 milioni di euro, grazie a risorse regionali e del nuovo settennato del Fondo Sociale Europeo. "Ora contiamo di riaprire il bando da settembre – sostiene Giani – stanziando altri 10,6 milioni di euro".