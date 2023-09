Asilo Nencioni Il bando del Comune. Pronti i ristori per le famiglie

Il Comune di Fiesole ha pubblicato l’avviso pubblico per il riconoscimento dei ristori per le famiglie interessate dalla sospensione temporanea del servizio dell’asilo nido Nadia e Caterina Nencioni. Come è noto, dopo che in agosto la perizia tecnica ha accertato che l’immobile di Borgunto non è idoneo a ospitare bambini (48 quelli iscritti), l’amministrazione ha individuato come sede alternativa alcuni locali commerciali di Caldine. L’apertura sarà a novembre. Le famiglie possono quindi presentare domanda per ottenere il rimborso delle maggiori spese sostenute nel frattempo. Grazie ad un variazione di bilancio che sarà discussa oggi in consiglio comunale, complessivamente a disposizione ci sono 71.600 euro, fra ristori per le famiglie, arredi dei nuovi locali e canoni di locazione da corrispondere ai proprietari fino al 2025. In merito alla gestione delle scuole, interviene la Lista civica Cittadini per Fiesole. Nel documento diffuso dal presidente Renzo Luchi si analizza il bilancio di riqualificazione realizzato dalla giunta ravoni che, "tenendo fede al programma elettorale", si sottolinea, vedrà cinque edifici scolastici (tre consegnati nel 2023 e due nel 2025) "completamente sicuri, agibili e rinnovati a disposizione dei bambini dell’infanzia, delle primarie e delle medie di Compiobbi, Girone e Caldine".

D.G.