Fiesole, ancora nessuna data per l’apertura dell’asilo. I genitori scrivono a Giani

Fiesole (Firenze), 18 agosto 2023 – I genitori sono sempre più preoccupati riguardo al rinvio dell'apertura dell'asilo nido nel plesso scolastico di Borgunto, a Fiesole, sul quale sono in corso delle verifiche strutturali e che potrebbe essere dichiarato inagibile. La telefonata di queste ore del sindaco di Fiesole Anna Ravoni non li ha tranquillizzati: “Non c’è ancora una data, non si sa ancora niente, dunque restano i disagi perché non sappiamo come organizzarci”. Così i genitori che, preoccupati, si sono rivolti all’avvocato Edoardo Papini per sottoporre ufficialmente la questione ad Eugenio Giani. Ecco la lettera inviata attraverso pec al Governatore: “Gent.mo Presidente della Regione Toscana, mi rivolgo a Lei quale ultima opportunità e speranza sia in veste di genitore di 3 figli, di legale, nonchè di cittadino del Comune di Fiesole per rappresentarLe una problematica di cui sarà senz’altro a conoscenza. Durante il periodo feriale di agosto e precisamente in data 4 agosto 2023, evidenzio a distanza di poco meno di 30 giorni dall’inizio del percorso educativo presso il nido di infanzia del Comune di Fiesole, molte famiglie hanno ricevuto inaspettatamente dal sindaco di Fiesole Anna Ravoni la comunicazione allegata dove le stesse, compresa la mia, senza alcun congruo preavviso, sono state portate a conoscenza che il servizio educativo non sarebbe stato erogato, in quanto è dato leggera nella lettera, il Comune di Fiesole non ha una struttura adeguata per accogliere i bambini e dar corso al percorso educativo presso l’asilo nido comunale. La circostanza ancor più grave è che ad oggi 17 agosto 2023 il Comune di Fiesole non è in grado di indicare non dico una data, ma nemmeno il mese preciso in cui potrebbe iniziare il servizio pubblico in parola. Enorme è lo sconcerto e il disappunto delle famiglie coinvolte ormai impossibilitate, stante la decadenza del termine, a presentare domande di ingresso per altri asili nido pubblici anche nel limitrofo Comune di Firene, a ciò impedite per di più da una discutibile legge che lega la presentazione delle domande alle sole famiglie residenti, soprattutto in un momento come questo dove molte famiglie, tra cui quelle coinvolte, avrebbero beneficiato dell’iniziativa regionale dei nidi gratis da Ella fortemente pubblicizzata.

Non solo quindi le famiglie coinvolte si trovano nell’impossibilità di poter beneficiare della gratuità del servizio, ma dovranno, con risultati direi non scontati, vista l’assenza di adeguato tempo a disposizione, affidarsi a baby sitter, circostanza che comporterà considerevoli costi assolutamente non preventivati e direi senz’altro non alla portata di tutti. A ciò aggiungo l’enorme disagio che colpirà altresì le famiglie con più figli a carico e professionalmente impegnate che non potranno dedicare tempo ai propri figli che si sono visti privati illegittimamente del servizio pubblico in parola. L’assurdità di tutta questa situazione è che, a mio sommesso avviso, è del tutto inaccettabile e, mi sia consentito, risibile che nè il Comune di Fiesole, nè la stessa Regione Toscana siano in grado di mettere a disposizione una struttura adeguata che possa garantire il servizio in parola così da limitare l’enorme danno che già sta colpendo le famiglie coinvolte. Per quanto precede confido in un Suo pronto e risolutivo intervento per aiutare le famiglie che si trovano, ripeto, in una seria e non rimediabile difficoltà”.