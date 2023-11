Asilo di Caldine, oggi l’apertura. Ravoni: "Un sospiro di sollievo"

Tutto pronto nei locali di piazza dei Mezzadri (in foto), a Caldine, che da questa mattina aprono per ospitare i bambini dell’Asilo Nido di Borgunto trasferiti nei fondi commeciali affittati dal Comune dalla Parrocchia di Caldine e della Società BNP . Il nuovo nido si struttura in due ambienti, divisi per fascia d’età, polifunzionali, attrezzati con arredi e giochi su misura. E’ inolltre presente un centro di cottura pasti interno.

"Sono contenta nel vedere questa struttura pronta con uno spazio su misura per i bambini – ha detto il Sindaco Anna Ravoni – Abbiamo fatto uno sforzo notevole, con i nostri uffici, con la Cooperativa Convoi e con tutto il gruppo Co&So, per riuscire a trovare una soluzione che non fosse solo ‘adeguata’, ma moderna e accogliente, e per limitare i disagi che le famiglie hanno dovuto sostenere in questi mesi, dopo che la sede di Fiesole è risultata non più idonea. Oggi finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo e dedicarci a proseguire il percorso educativo dei piccoli nel miglior modo possibile. Voglio ringraziare per l’impegno e la pazienza le famiglie e tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo".

Serve ancora un po’ di pazienza invece per completare l’allestimento dell’area all’esterno.

Parte di piazza dei Mezzadri sarà infatti attrezzata come area gioco esclusiva dei bambini del Nido.

