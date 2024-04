Asili nido pubblici. Aperte le iscrizioni sul sito del Comune

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni agli asili nido comunali. Due le strutture disponibili: l’Ernesto Balducci, che è a Compiobbi e l’altra , il nido di Fiesole, causa lavori anche per quest’anno è aperta nella sede provvisoria di piazza dei Mezzadri, a Caldine. Entrambi i servizi sono in concessione al Consorzio Co & So di Firenze. Le domande di iscrizione vanno presentate entro il 30 aprile, esclusivamente on line accedendo dal sito web del Comune di Fiesole , raggiungibile anche dalla home page, in alto, nella sezione " servizi-servizionline-serviziscolastici". L’accesso è tramite Spi o Cie. Per visitare di persona gli asili nido, la struttura di Caldine sarà aperta lunedì 15 aprile è aperta dalle 17:30 alle 19 mentre il Nido di Compiobbi in Via Sambre ha ancora disponibili due date: sabato 13 aprile dalle 10 alle 12 e martedì 16 dalle 17.30 alle 19.

D.G.