Asili nido e innovazione a San Godenzo: "Il riccio" darà l’esempio

È tutto pronto, a San Godenzo, per l’inaugurazione del nuovo asilo nido e degli spazi realizzati per la didattica 0-6 anni nell’ambito della strategia nazionale aree interne. Sabato prossimo alle 11 verrà tagliato il nastro dell’asilo nido "Il riccio", alla presenza della dirigente del Comprensivo "Desiderio da Settignano" Federica Gambogi, della pedagogista dell’Istituto degli Innocenti Arianna Pucci e con la partecipazione della Cooperativa Giocolare. Nell’ambito degli interventi previsti per l’Area Valdarno e Valdisieve, Mugello e Val Di Bisenzio sono stati completati gli interventi che hanno portato alla realizzazione di un polo di continuità educativa con caratteristiche innovative per lo svolgimento in un ciclo unico tra nido e materna. L’Istituto degli Innocenti ha curato la progettazione delle funzioni e delle attività del nuovo plesso, che rappresenterà un esempio innovativo nel panorama della didattica per l’infanzia. Il progetto è stato finanziato con 175mila euro di fondi statali e risorse proprie del Comune, oltre a 50mila euro di fondi della Regione. "L’intervento insiste sulla fascia 0-6 anni, la più importante della popolazione - dice Nicola Povoleri, presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve -. E sono convinto che investire risorse nella qualità delle strutture a loro dedicate sia la scelta migliore di un’amministrazione attenta e lungimirante".

Leonardo Bartoletti