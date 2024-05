Asili nido comunali, mancano i posti: "I bambini esclusi sono più di 130"

Sono 134, al momento, i bambini esclusi dalla frequenza ai nidi comunali. Numeri destinati a abbassarsi per le rinunce e scorrimenti della graduatoria ma che, comunque, confermano una lista di attesa consistente per i servizi per la prima infanzia sestesi. In totale l’offerta per il prossimo anno educativo nelle sei strutture per la prima infanzia comunali è pari a 283 posti ma, con le riconferme da parte dei piccoli utenti che attualmente frequentano i nidi, ci sono solo 123 possibilità per le nuove iscrizioni: 29 per il gruppo dei Piccolissimi, 31 per il gruppo Piccoli e 63 per il Gruppo Medi-Grandi ovvero per i bambini e bambine nati dal primo gennaio 2022 al 31 agosto 2023. Le domande valide di accesso pervenute nei termini sono state 257 con 134 bambini, dunque, per ora fuori. Il gruppo per cui si verifica la maggiore distanza fra richieste e posti disponibili è quello dei Medi-Grandi (158 contro 95) mentre la minore lista d’attesa (14) è per i Piccolissimi. Le graduatorie sono consultabili all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/iscrizione-nidi-24-25. A partire dal 29 maggio e al 27 giugno le famiglie potranno presentare la domanda di partecipazione al bando "Nidi gratis" attraverso l’apposito portale della Regione all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis. "La lista d’attesa è piuttosto lunga – spiega l’assessore alle Politiche educative Sara Martini – ma come Comune stiamo davvero facendo tutto il possibile per cercare di diminuirla e per mettere a disposizione più posti. In questo senso va anche la prossima apertura del nuovo nido d’infanzia comunale a gestione diretta nei locali dell’ex Cappell’Ajo Matto al Neto. Grazie a questa ulteriore struttura ci saranno 23 nuovi posti a disposizione che non abbiamo però contemplato nella fase delle iscrizioni perché l’apertura del servizio avverrà a anno educativo già iniziato, probabilmente a ottobre. Quindi chiameremo le famiglie in lista d’attesa per prospettare questa possibilità".

Intanto è in fase di svolgimento il concorso per l’assunzione di nuovi educatori per i nidi: il prossimo 28 maggio è in programma la prova scritta per i circa 160 candidati che hanno superato la prova preselettiva. Proprio per la nuova apertura prevista al Neto l’amministrazione attingerà più del previsto alla graduatoria finale: inizialmente erano state previste quattro assunzioni i ma ora i posti saranno invece otto o nove.