Asili nido accreditati, cresce la disponibilità "Altri 40 posti in due nuove strutture"

La federazione italiana scuole materne è un’associazione che comprende gli asili nidi privati accreditati. Sul territorio comunale fiorentino sono circa 600 i bambini che frequentano queste strutture, che sono 20. Insieme al nuovo piano per l’azzeramento delle liste d’attesa attuato dal Comune, anche gli asili nido privati stanno cercando di diventare sempre più accessibili dalle famiglie. "Stanno arrivando due nuove strutture – spiega Leonardo Alessi, presidente Fism Toscana -, una in Gabriele d’Annunzio alle Ancelle di Maria e una alle suore Salesiane in via Marconi. Si tratta di circa 40 posti che costituiscono un apporto importante, che si aggiunge a quello che sta facendo il Comune in tema di asili nido. Le nostre sono strutture accreditate, le famiglie godono del servizio comunale e regionale per l’agevolazione della retta. L’obiettivo è che il sistema scolastico per l’infanzia possa soddisfare la domanda delle famiglie. Il servizio asili nido per tutti è un segnale, non basta a contrastare il crollo demografico, ma può essere un inizio. Il dato nuovo rispetto agli anni scorsi, grazie anche all’apertura anticipata delle iscrizioni, è che già quasi tutti gli asili sono pieni, molte famiglie si sono iscritte adesso. Più si costruiscono servizi di nido, più la domanda è incentivata e si genera, facilitando le iscrizioni e l’accesso ai buoni servizio. Credo che questo tipo di situazione, fatta per tempo, sia molto positiva".

Ia.Na.