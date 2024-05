Asfalto nuovo aspettando il Tour. Lavori di notte nel viale Europa. Addetti all’opera dalle 21 alle 6

Vanno avanti le asfaltature in vista del Tour de France, nello specifico su viale Europa. Dopo le prime due fasi dei lavori, che interessano la direttrice uscita città fino a via Svezia e la corsia centrale fino a via Andorra, da stasera l’asfaltatura si sposterà nel tratto successivo. La terza fase riguarderà il tratto da via Svezia a via Badia di Ripoli con interruzione della circolazione, in orario 21-6, sulla corsia di scorrimento principale lato numeri civici pari. Contestualmente nella corsia centrale sarà istituito il senso unico in direzione uscita città. Altri provvedimenti previsti restringimenti di carreggiata in viale Europa (tra via Danimarca e via Badia di Ripoli e tra via Danimarca e via Olanda). A seguire sarà asfaltata la corsia centrale in direzione ingresso città con chiusura tra via Danimarca e via Svezia. Anche in questo caso sono previsti restringimenti (tra via Danimarca e via Badia a Ripoli). Per tutta la durata dei lavori via Danimarca diventerà a senso unico verso via di Ripoli.