Asfaltature. Quasi due milioni per gli interventi

Asfaltature, ecco il piano degli interventi. Stanziati 1,7 milioni di euro per la manutenzione delle strade cittadine. Ci sono interventi in corso e lavori in partenza fino a fine 2023, oltre a cantieri per tutto il 2024, per la riqualificazione, il risanamento e il nuovo asfalto su strade, piazze e marciapiedi nei quartieri e nelle frazioni collinari di Scandicci. L’elenco per il 2024 è stato approvato dalla giunta nell’ultima seduta. Gli interventi in corso sono sulle vie de’ Rossi e Allende, oltre a un tratto di via Colombo e via Sassetti; è intanto partito il risanamento di via delle Cascine, di piazza Brunelleschi e di via Ghiberti, che saranno poi asfaltate con il manto finale; in queste settimane sono inoltre in corso gli interventi di riqualificazione dei marciapiedi di Rinaldi. Sempre entro il 2023, a metà dicembre, sono in programma due cantieri in notturna in via Pisana, uno nel tratto in corrispondenza di Castelpulci, l’altro all’altezza della località La Pieve. "La manutenzione di marciapiedi, strade e piazze non si ferma mai – ha detto il Vicesindaco, Andrea Giorgi - andiamo avanti programmando assieme ai nostri uffici tecnici piani di manutenzione ordinaria e straordinaria, con la priorità assoluta alla sicurezza di chi si muove nel nostro territorio" Nel 2024 i lavori riguarderanno diverse strade su tutto il territorio comunale. Le più importanti sono via Donizetti tra via Acciaiolo e via Ponchielli e tutte le strade della collina più scalcinate: via San Martino alla Palma nei tratti tra Rinaldi e Calcinaia e tra Calcinaia e Legnaia; via delle Croci tra via della Poggiona e la fattoria Mondeggi.