Asfaltature e nuovi pozzetti. Interventi notturni in zona Leopolda. Cantieri ancora aperti in via Guelfa

Interventi sui pozzetti in via Ponte Spini, via Lorenzo il Magnifico e via Poliziano; ma anche l’asfaltatura nella zona di via Berio, via Galliano e piazza Primo Maggio e la prosecuzione della riqualificazione di via Guelfa. E ancora nuovi allacci in via delle Panche e via del Campuccio. Sono alcuni dei lavori che prendono il via in settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda le asfaltature, proseguono i lavori nella zona di via Berio. In orario notturno (21-6) sono previste chiusure a tratti in via Berio e via del Fosso Macinante. Nell’ambito del Global Service sono in programma anche l’asfaltatura in via Galliano e piazza Primo Maggio.

Procede anche la riqualificazione di sottoservizi, marciapiedi e carreggiata in via Guelfa. Fino a domani sarà attivo il cantiere all’intersezione con via San Zanobi e rimarranno in vigore i provvedimenti di variazione della viabilità nella zona.