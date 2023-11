Artisti e scrittori ’rileggono’ i poeti. Si parte con Luzi

"La Poesia come mi pare" ovvero una serie di poeti raccontati da artisti e scrittori. Prenderà il via questo pomeriggio alle 17,15, nella Sala Conforti della sede Auser in via Pasolini 105 a Sesto Fiorentino, un ciclo di quattro incontri, a cadenza mensile, nato dalla collaborazione tra Alessandra Bruscagli, Giacomo Trallori e Luigi Bicchi con le Associazioni Ex Libris e Pro Loco di Sesto Fiorentino che punta a riprendere un percorso su un genere letterario un po’ messo in disparte forse perché ritenuto ormai superato o perché soffocato da un approccio eccessivamente tecnico. In ogni appuntamento l’ospite di turno proporrà al pubblico un poeta e le poesie che più lo hanno affascinato o formato. La rassegna prenderà il via, oggi, con l’attore Alessandro Calonaci che racconterà il ‘suo’ Mario Luzi. Seguirà, il 16 dicembre, lo scrittore Leonardo Gori che parlerà di Giuseppe Ungaretti, poi il 20 gennaio Marco Vichi che affronterà un legame familiare raccontando le poesie della madre, Paola Cannas. A concludere il ciclo il giornalista e scrittore Gigi Paoli che, il 17 febbraio, parlerà del ‘vate’ Gabriele D’Annunzio. In ogni incontro i protagonisti inizieranno con lo spiegare i motivi della propria scelta: da come nasce al coinvolgimento emotivo che questa ha determinato nell’ospite.

Sandra Nistri