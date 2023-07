Artista totale Pontassieve saluta Cantini

È morto a Pontassieve Massimo Cantini, pittore di fama nazionale molto conosciuto anche fuori dai confini italiani. Figlio di Ugo Cantini, noto imprenditore edile di Molino del Piano, dopo aver conseguito, per non tradire le attese del padre, il diploma di geometra, ottiene il permesso di iscriversi all’Accademia, per dare seguito a quella che è sempre stata la sua passione, ovvero la pittura.

L’amore per quest’arte lo ha spinto ad andare oltre quello che poteva sembrare inizialmente un semplice pensiero giovanile, dal momento che ne ha fatto una professione ed aperto insieme al suo studio anche la galleria d’arte ‘Il Castello’ dove ha ospitato una serie di personali di colleghi, oltre che mostre collettive.

Da sempre molto legato all’Istituto d’arte di Porta Romana, in occasione della recente edizione del Toscanello d’oro, Cantini ha voluto regalare ancora ai Pontassievesi – e non solo – gli ultimi tocchi dei suoi preziosi pennelli. I funerali di questo illustre personaggio della Valdisieve si svolgeranno oggi alle 15,30 nella chiesa di S.Michele Arcangelo, nel cuore di Pontassieve.

Leonardo Bartoletti