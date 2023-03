Artigiani da tutelare, l’ingresso dei giovani

Si amplia la rete del progetto "Tradizione artigiana". Entrano due nuove giovani abilità, un impagliatore intrecciatore, Mario Forciniti, e una artigiana del gioiello, Francesca Grevi, che esporranno i loro manufatti a Palazzo Malaspina. L’occasione è la consegna ufficiale della bandiera "Borghi più belli d’Italia" al Comune di Barberino Tavarnelle per il borgo di San Donato in Poggio. Sulle orme del padre argentiere, nella bottega dove ha trascorso gran parte della sua vita respirandone i profumi e le ispirazioni creative, Francesca Grevi ha deciso di investire sulla lavorazione manuale dei fili d’argento e d’ottone per realizzare gioielli, micro e macro sculture che stringono un forte legame tra manufatto artigianale, culture e territorio. "Ogni mia opera è un invito a non fermarsi al primo sguardo sulle cose, ma a cogliere e apprezzare ogni piccolo particolare che la vita ci pone davanti per esprimere tutte le sfumature di cui è costituita", dichiara Francesca Grevi.

Anche Mario Forciniti (foto), quarantenne, ha appreso l’arte dell’impagliare lavorando in bottega in un atelier condotto da un’artigiana poi andata in pensione. Di origine calabrese, residente a Barberino Tavarnelle da oltre 20 anni ha tradotto la sua passione in un mestiere a rischio di dispersione che oggi lo annovera tra i più abili artigiani della paglia, richiesto da alcune delle più importanti griffe della moda Italiana. "È una tradizione che seppur antica, testimone delle nostre radici, può avere un futuro ed offrire uno sbocco professionale". La cerimonia dei "Borghi più belli d’Italia" si terrà sabato 11 marzo.

Andrea Settefonti