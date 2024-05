Artigianato e Palazzo compie 30 anni, focus sul restauro

Firenze, 29 maggio 2024 - Sono passati trent'anni dalla prima edizione della mostra Artigianato e Palazzo, che è ora pronta per un'edizione celebrativa: dal 13 al 15 settembre al Giardino di Palazzo Corsini di Firenze è stato organizzato un programma tra passato, presente e futuro con 100 artigiani d'eccellenza. Nata da un'idea di Neri Torrigiani, l'idea della mostra fu accolta e sostenuta da Giorgiana Corsini, oggi è promossa dall'Associazione Giardino Corsini presieduta da Sabina Corsini. Negli anni ha raccolto numeri record: coinvolti oltre 964 espositori italiani e stranieri per 163 mestieri, organizzate 29 mostre e quattro raccolte fondi per sostenere progetti culturali e di restauro (oltre 400.000 i visitatori totali). Il tema del restauro è al centro della nuova edizione, nasce infatti il progetto 'Firenze Città del Restauro' sviluppato dalla Camera di Commercio di Firenze con l'idea di unire tutti gli attori pubblici e privati che si occupano del settore per giungere alla creazione ufficiale di un distretto regionale. Poi tanti eventi come 'La Galleria dell'Artigianato (30 al cubo)', una mostra collettiva promossa da Artex con 30 aziende toscane che esporranno tre pezzi ciascuna, poi la proclamazione del vincitore del premio di Starhotels e una speciale mostra fotografica. Come sempre gli artigiani provengono dai settori più diversi, da chi crea a mano bonsai e piante in ottone, a chi crea oggetti in ceramica con la tecnica della scagliola. Dall'Uzbekistan arriverà Sanjar Nazarov, maestro ricamatore, mentre Juliana Stolberg Donà dalle Rose (di Venezia) svelerà i segreti della tecnica tradizionale giapponese con la quale crea particolarissimi fiori di carta. È dedicata invece alle ricette di Giorgiana Corsini l'edizione di 'Ricette di Famiglia 2024': sarà realizzato un libro con le sue ricette accompagnate da illustrazioni all'acquerello. Infine prosegue anche quest'anno la raccolta fondi per restaurare la seicentesca Loggia del Buontalenti (17.000 euro raccolti finora).