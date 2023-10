Artigianato, da Firenze un ponte tra Toscana e Cina

Firenze, 27 ottobre 2023 – Scambi e cooperazione tra Toscana e Cina per valorizzare l'artigianato. E' l'obiettivo della sinergia tra Artex e Shanghai Creative Industry Delegation, rafforzata da una visita della delegazione cinese all'Officina Creativa al Conventino di via Giano della Bella a Firenze: l'obiettivo è creare una collaborazione tra Artex, che attraverso Officina Creativa valorizza le piccole imprese artigiane, e Minhang Association of Cultural and Creative Industries, organizzazione sociale professionale e senza scopo di lucro sotto la guida della Commissione economica del distretto di Shanghai Minhang e dell'Ufficio per gli affari civili del distretto di Shanghai Minhang, formato dalle industrie culturali e creative del distretto di Minhang e imprese correlate. All’incontro fiorentino ha portato il saluto del Comune di Firenze, il consigliere Mirco Dinamo Ruffilli. Dopo una visita agli spazi di Officina Creative è stato sottoscritto un accordo per incentivare lo sviluppo dell'artigianato tra Cina ed Italia, fornendo opportunità di scambio e cooperazione tra le organizzazioni firmatarie dell'intesa.

L'obiettivo è promuovere gli scambi nel campo dei prodotti culturali, creativi e dell'artigianato, partecipare ad attività bilaterali, organizzare scambi, visite reciproche e formazione, costruire una piattaforma per l'esposizione e lo scambio.

“L'incontro si inserisce in un percorso che da tempo Artex porta avanti con il partner Creative City - dice Elisa Guidi, coordinatrice di Artex -. L’artigianato italiano, e in particolar modo quello toscano, è molto apprezzato nel mondo e in Cina, ma ha bisogno di essere promosso e poi venduto attraverso canali ben selezionati, che riescano a comunicarne il valore seppur in assenza di brand conosciuti. Artex dal 2016 opera in Cina con l’obiettivo di individuare canali diversi da quelli solitamente usati dalle aziende più strutturati”. Tra i prossimi appuntamenti previsti, la visita ai parchi di innovazione a Shanghai e alla fiera 2023 Hhangzhou cultural and creative industry expo (Ccie) dove nel padiglione internazionale aziende artigiane italiane esporranno i propri prodotti, quali profumazioni di ambiente, vetro decorato, vassoi in legno fiorentino, arredamento in legno intarsiato, pelle, gioielli. Fanno parte dell'intesa: Shanghai Creative Industry Association, Minhang Association of Cultural and Creative Industries, DE QIU Artistic Creative Space, Heeting station Digital Art Community, Macrojoint Cultural and Creative Park, Recity Cultural and Creative Industry Base, Bridge 8 Cultural and Creative Park, China Copyright Creative Industrial Park, Shanghai DI SHEN Cultural Development Co. Ltd, Global Creative Technology Group. All'incontro hanno partecipato le aziende artigiane fiorentine: Lo Scrittorio, Torre D’Arte, Anna Maria gioielli, Anna Gioiella, Savio Firmino, Sezzatini.