Arte urbana La nuova città vive nei graffiti

Policentriche, sostenibili, pedonabili, interconnesse e multisensoriali. Come saranno le città del futuro secondo gli architetti fiorentini? Nei prossimi 6 mesi la risposta si potrebbe trovare letteralmente disegnata su un muro di via Maragliano, all’interno dello spazio TaniniHome. È qui infatti che tre studi di architettura di Firenze, affiancati da tre writer professionisti della batteria di Street Level Gallery, si sfideranno a colpi di graffiti in un gioco di ruolo in bilico tra arte e architettura. Street Arch, il nome di questa manifestazione, giunta alla sua seconda edizione e ideata dalla storica azienda fiorentina di design di interni insieme all’agenzia Towant, che testimonia della passione crescente della città per l’arte di strada. Tanto è vero che il Comune si è dotato di un vero e proprio regolamento per valorizzare e promuovere l’arte di strada. In questo caso, l’iniziativa è partita da un privato, che ha deciso di mettere in comunicazione due mondi apparentemente distanti, chi progetta gli edifici e chi li sfrutta come fossero una tela.

"Street Arch è prima di tutto un gioco – spiega Azzurra Tanini, titolare di TaniniHome – ma con l’ambizione di svilupparne un linguaggio comune tra chi progetta gli edifici e chi li colora. Un linguaggio che sia in grado di riempire gli occhi e la mente". Il vincitore del contest vedrà il proprio lavoro esposto nel corso di una mostra allestita dalla Street Level Gallery.