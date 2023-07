Arte ritrovata Riapre Sant’Andrea Concluso il recupero a Camoggiano

Era chiusa da molti anni, la chiesa di Sant’Andrea a Camoggiano, nelle campagne di Barberino di Mugello. Più antica della stessa pieve barberinese, la più preziosa, a Barberino da un punto di vista architettonico, con la bella facciata rinascimentale, un tempo ricca di opere d’arte, e con un antico e suggestivo chiostro, ora è stata riaperta e messa a disposizione della comunità locale. L’iniziativa è stata presa dal Comune di Barberino di Mugello.

"E’ un luogo ricco di storia e di arte – nota l’assessore alla cultura Fulvio Giovannelli -, e con forti legami con la comunità barberinese. Poterla rendere fruibile è un arricchimento per il nostro paese, sia dal punto di vista culturale che turistico. E per questo obiettivo ci siamo adoperati". Non è stato facilissimo ma Giovannelli ce l’ha fatta. Ha contattato la proprietà del complesso, l’Istituto diocesano sostentamento clero, ha parlato col parroco, il pievano don Stefano Ulivi. E insieme hanno trovato la giusta modalità. Con la concessione della chiesa, a titolo gratuito, al Comune, per svolgervi attività culturali. Il Comune ha preso in affitto una stanza dello stesso complesso, che poi ha concesso a una associazione culturale, “Penelope“ di Barberino, che si farà carico nei prossimi anni della cura e della gestione degli spazi. E l’Istituto diocesano ha rifatto impianto elettrico ed illuminazione. "Nell’immediato abbiamo in programma – dice la presidente Anna Nuti – una presentazione letteraria, un concerto, e una conferenza sulla chiesa di Giratola. Poi l’appuntamento, una volta al mese, con la visita guidata del complesso".

Così domenica si è festeggiata la riapertura. Sono stati ricollocate all’interno le riproduzioni in dimensioni originali delle tavole cinquecentesche che adornavano Camoggiano, don Stefano, Giovannelli e Nuti hanno fatto gli onori di casa, la professoressa Romby ha parlato della storia e dell’importanza di questa chiesa, e infine lo stesso pievano ha celebrato la Messa. Perché la chiesa resta consacrata, e potrà essere utilizzata anche per il culto.

Paolo Guidotti