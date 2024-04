Arte non europea a Palazzo Pitti

"Uzbekistan: L’Avanguardia nel deserto", mostra che racconta una pagina ancora poco nota dell’arte non europea della prima metà del ‘900, quella dell’Avanguardia fiorita in Uzbekistan, arriva anche a Firenze: dal 17 aprile al 28 luglio a Palazoz Pitti (l’altra sede è a Venezia, al Ca’ Foscari Esposizioni). Il progetto espositivo è promosso e sostenuto dalla Fondazione Uzbekistan Cultura ed è curato da Silvia Burini e Giuseppe Barbieri, direttori del Centro Studi sull’Arte Russa di Ca’ Foscari, affiancati da un comitato scientifico internazionale. 150 le opere proposte (circa 70 quelle previste per Palazzo Pitti), soprattutto dipinti su tela, affiancati da una raccolta di testimonianze della tradizione tessile uzbeka. I lavori provengono tutti dal Museo Nazionale di Tashkent e dal Museo Savickij di Nukus. Il vernissage è in programma lunedì 15 aprile alle 18 nella Sala Bianca di Palazzo Pitti.