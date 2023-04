Arte e natura Ecco gli eventi

Pittura, archeologia e laboratori per bambini questo fine settimana . Nella Sala del Basolato, a ingresso libero si può visitare la mostra di pittura "Toscaneggiando", realizzata in ricordo dell’artista fiesolano Alviero Tatini a 20 anni dalla sua scomparsa, La rassegna è stata inaugurata ieri e resterà aperta fino al 7 maggio, oggi e domani dalle ore 10 alle 19; mercoledì giovedì e venerdì dalle 16 alle 20. Per appuntamenti fuori orario:[email protected] Museo archeologico aperto tutti i giorni, dove questo fine settimana i bambini potranno scoprire piante e fiori dell’area del Teatro Romano. L’iniziativa di domani (ore 16) dal titolo "Margherite fra mito e natura" per bambini fra i 4 e 7 anni. Prenotazione 0555961293