Arte e mostre al circolo "Rinascita"

Fino al 12 marzo, al circolo Rinascita di piazza Matteucci è in corso la mostra di arte contemporanea in memoria di Remo Romolini. Tante le iniziative collaterali. Oggi alle 16 il Circolo Ben-essere propone "Storie di donne provenienti da altri paesi" mentre alle 21 scatta l’ora del torneo di burraco. Sabato alle 10,30 è prevista la presentazione di "Mamma mi racconti una novella" e alle 18 "Ero una maestra", racconto autobiografico di Anna Maria Guideri a cura dello Spi Cgil con musiche e canzoni dedicate alla pace della Scuola di musica di Campi. Il 12 marzo, dalle 14 in poi, è prevista l’estemporanea di acquerello di Operarte, una ‘gara’ a suon di colori aperta a tutti maggiorenni: il vincitore avrà la possibilità di allestire una personale di pittura. Alle 17,30 la presentazione del libro "Messe a fuoco", storie e battaglie di 40 donne fotografe a cura di Giovanna Sparapani e Susanne John.