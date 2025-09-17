Arrivederci classica, al Maggio c’è l’electro. Il sabato di Lattexplus farà ballare la cavea

di Lorenzo Ottanelli

Un incontro parossistico, un ossimoro fatto realtà, due poli che si avvicinano. Potremmo continuare a lungo con metafore più o meno letterali, ma che un festival di musica elettronica entri in uno degli spazi più importanti della lirica a è già un fatto interessante di per sé. Sabato, infatti, arriva alla Cavea del Maggio Musicale Fiorentino il sound mediterraneo degli Acid Arab per la prima parte dell’ottava edizione del Lattexplus Festival. A far ballare non sarà solo il gruppo franco-algerino perché si esibiranno anche Adiel e la tedesca Helena Hauff, in un unico set. Ad aprire le danze, già dalle 19 (prevendite su dice.fm), saranno, invece, i Drunkdrivers, nome d’arte di Edoardo Guccione e Marco Perfetti, che da oltre dieci anni trasformano le loro aspirazioni in note, in una selezione in vinile di musica house, techno, disco e funk proveniente da tutto il mondo.

Una scelta che ha permesso loro di calcare numerosi palchi e aprire i concerti di artisti internazionali. Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, quindi, lascia da parte la classica per una sera e accoglie il suono futuristico di alcuni tra i più importanti esponenti della musica internazionale. Una decisione che piace anche all’assessore alla Cultura, Giovanni Bettarini, che parla di un "ponte tra la tradizione e l’innovazione musicale" in "uno scenario dove l’architettura classica e un’acustica d’eccezione si fondono con le sonorità del futuro". Gli Acid Arab, infatti, nascono a Parigi grazie all’incontro tra Pierre-Yves Casanova, Nicolas Borne, Hervé Carvalho, Guido Minisky e Kenzi Bourras. Un incontro capace di unire musiche di diversa estrazione, in una sintesi che li ha fatti arrivare nei dancefloor più celebri al mondo. Proprio i viaggi nelle località mediterranee e le collaborazioni che ne sono nate hanno condotto ai dischi più iconici: ‘Musique de France’ e ‘Jdid’, per arrivare a ‘Trois’. Quest’ultimo è un album di dieci tracce dalle produzioni sofisticate, con otto voci ospiti provenienti da Nord Africa, Siria e Turchia, che intreccia generi particolari come la gasba e il raï algerini. Il risultato è un sound immaginario, che oltrepassa i confini dello spazio-tempo. Non solo Acid Arab, però. Arrivano, infatti, anche Adiel e Helena Hauff (in foto), in un set B2B. Adiel, una delle artiste italiane più rilevanti del momento, mescola sonorità mistiche e trame industriali, in un connubio tra sound urbano e atmosfere tribali. Ad accompagnarla sul palco c’è la tedesca Helena Hauff, conosciuta per i suoi set intensi e di stile acid, con i quali è diventata resident al Golden Pudel di Amburgo, uno dei club più importanti di tutta la Germania.