Arrivano le superpiste. La rivoluzione in bici

Mobilità sostenibile, ecco la ‘superpista ciclabile’ San Donnino-Centro città. L’intervento è in via di completamento, si conta di chiudere entro la primavera, dopo essere stato inserito in una serie di lavori straordinari di riqualificazione delle vie cittadine per un totale di 500mila euro. Sarà il primo vero tassello del piano della mobilità sostenibile sostenibile che prevede la realizzazione di 60 km di piste ciclabili rispetto ai 20 km attuali. Le “superpiste“ favoriranno la mobilità ciclabile nord sud est ovest della città e saranno integrate da percorsi capillari nei quartieri, e un sistema di “ciclostazioni“ per la sosta delle bici, le ricariche delle ebike, e in alcuni casi con ciclo officine per manutenzioni e riparazioni. Il piano della mobilità sostenibile di Scandicci, approvato alla fine della scorsa consigliatura, prevede una serie di interventi per alleggerire il traffico veicolare e promuovere gli spostamenti ecologici.

Oltre alle piste ciclabili, arriveranno gli spazi logistici di prossimità (i cosiddetti Spl, per il trasferimento del materiali dai furgoni dei corrieri a cargo bike, o altri mezzi, da impiegare per la distribuzione nell’area urbana centrale), un’attenzione speciale alle strade in prossimità di istituti scolastici, le “strade scolastiche“ introdotte nel 2020 e recepite dal Codice della strada, una riorganizzazione totale della rete di trasporto pubblico locale con 5 nuove linee (2 “Bus rapid transit“ e 3 navette). Non mancano le zone ‘30’ soprattutto nel centro ottocentesco di Scandicci e in altre zone dove il traffico mette a rischio i pedoni.

Morv