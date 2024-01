Arrivano le favole omeopatiche. Otto storie di vita quotidiana

Otto favole con un desiderio comune: curare dalla cadenza contemporanea. E’ il nuovo spettacolo di Arianna Porcelli Safonov, scrittrice e attrice, torna a Firenze, dopo il grande successo dello scorso anno, con il suo spettacolo "Omeophonie - favole omeopatiche per adulti", venerdì alle 21 al Teatro Puccini. Il tutto è arricchito dalle musiche di Michele Staino e Renato Cantini. Otto sfoghi quotidiani, otto piccole storie che almeno una volta nella vita ognuno di noi ha vissuto: dall’ossessione per l’approvazione degli altri (All that Jazz), la cattiveria con cui la società si scaglia verso gli studenti (Così muore un giovane designer).

E poi ancora un culto morboso (Benito e il gusto per le esequie), la rivelazione che spesso si venga ripagati con niente (La nuova moneta). Continuando: l’opportunismo in amore (Furesta), la telecronaca di un atto criminale bulimico (Strabel). E infine le ultime due, una sinfonia consolatoria per tutti gli adulti che combattono contro i bambini (Richi) e "L’altro giorno al circolo".

"Omeophonie" è un piccolo scrigno consegnato nelle mani di chi sa ascoltare, denso di pulsioni e cinismi morali. Un tempo era con le fiabe che si imparava qualcosa, nelle società del tempo erano proprio i capi a raccontarle ed a lasciare un insegnamento.

Arianna Porcelli dunque cerca di riprendere questo: l’arte di insegnare qualcosa, una morale, facendo divertire ed è questo il modo per cui la favola si mostra curativa. Un ritorno al passato che rimane sempre attuale.

La biglietteria è aperta ogni giovedì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19 e un'ora prima dello spettacolo.

