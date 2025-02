Arrivano gli studenti di Bordeaux : "Un ponte di valori e interessi"

Ospiti francesi per gli studenti dell’Istituto Giorgio Vasari: hanno ricevuto i "colleghi" d’Oltralpe del liceo di La Brède-Montesquieu, cittadina francese vicino Bordeaux dove visse e lavorò il celebre storico, giurista e filosofo del XVIII secolo Charles Montesquieu, il fautore della separazione dei poteri. La delegazione di studenti francesi è stata accolta dal sindaco Valerio Pianigiani. "Il gemellaggio tra questi due istituti territorialmente lontani – ha detto il primo cittadino – rappresenta un ponte di valori e interessi condivisi attraverso il filtro dell’istituzione scolastica, la palestra principale in cui i nostri ragazzi diventano cittadini curiosi e consapevoli anche grazie ad esperienze di scambio come questa". Ieri i giovani francesi sono stati ospiti di un pranzo di gala che getta le basi di uno scambio di visite fra gli studenti dei due istituti, con le famiglie italiane e francesi che ospiteranno a turno gli uni e gli altri ragazzi in viaggio di studio e conoscenza. Oggi la delegazione francese visiterà Firenze e Figline e parteciperà alle 21,15 al concerto del Coro del Teatro Garibaldi nella Chiesa di San Francesco. L’evento è aperto alla cittadinanza.