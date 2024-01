Arrivano gli ambulatori multidisciplinari . Inaugarazione alla Fratellanza popolare di Caldine

Centonovanta metri quadri al servizio della comunità. Sono i nuovi ambulatori multidisciplinari che sono stati inaugurati ieri presso la Fratellanza popolare di Caldine e operativi nell’ambito della rete Pas-Pubbliche Assistenze sanità- centri medici del non profit, Cinque i locali, che sono stati ricavati al secondo piano della palazzina di piazza dei Mezzadri, in cui operano 26 professionisti sanitari con diverse specializzazioni come la cardiologia, la chirurgia vascolare, la dermatologia, l’endocrinologia, la fisioterapia, la ginecologia, la podologia, la psicologi. Tra i servizi già attivi anche quello infermieristico, aperto tutti i giorni (lunedì e mercoledì dalle 15 alle 19; martedì, giovedì e venerdì anche dalle 15 alle 19). "Questa per noi – racconta il presidente della Fratellanza Fabrizio Ulivieri - è una nuova ripartenza: dopo la chiusura estiva a causa dei lavori di ristrutturazione. Ringraziamo sia il Comune di Fiesole che continua a dare fiducia a tutte le nostre attività e sia la Fondazione Pubbliche Assistenze che ci ha permesso di realizzare tutto questo". "Siamo grati alla nuova comunità che ci ospita- spiega il presidente della Fondazione Pas Mario Pacinotti - perché, ancora una volta, con la nostra rete di ambulatori, proviamo a fare da ponte tra la Pubblica Assistenza del territorio e il bisogno del cittadino" Con Caldine, salgono a 12 le sedi ambulatoriali presenti sul territorio fiorentino della Rete.Tutte le prestazioni e le visite sono in regime privato, ma a tariffe accessibili con ulteriori sconti per i soci della Fratellanza Popolare. Per prenotare una visita specialistica chiamare il numero unico 055 71.11.11 oppure accedere al portale prenotando online

Daniela Giovannetti