Arrivano 450mila euro per la sicurezza e la prevenzione anti-incendio dei complessi monumentali

Arrivano ulteriori 450mila euro per migliorare la sicurezza in particolare sul fronte della normativa anti-incendio per i complessi monumentali di competenza comunale. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta comunale che mette in campo queste risorse tramite un accordo quadro che consentirà di intervenire su immobili di vario genere, da chiese e conventi a ville, palazzi e monumenti. "Obiettivo è riuscire con queste risorse a effettuare costantemente interventi specifici di adeguamento alle normative antincendio per migliorare la sicurezza e la fruibilità di tutti gli immobili di competenza comunale. – spiegano la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini e l’assessora ai Lavori Pubblici Titta Meucci –. Prosegue quindi anche con questo provvedimento l’impegno dell’amministrazione per elevare lo standard qualitativo di fruibilità di questi ambienti attraverso azioni specificatamente mirati". L’accordo quadro consiste in una serie di interventi di adeguamento alla norma anti-incendio che la direzione Servizi Tecnici annualmente attua attraverso questo risorse e in base a delle priorità stabilite sui complessi di competenza del Comune. Grazie a questo accordo, ad esempio, si potrà intervenire per quanto riguarda i sistemi anti-incendio delle biblioteche storiche dei conventi di Santo Spirito e del Carmine.