C’è anche Bagno a Ripoli tra i Comuni per i quali la giunta regionale ha stanziato un finanziamento per la sicurezza urbana. Il nuovo contributo da un totale di 996 mila euro è aggiuntivo rispetto alla prima tranche già erogata ad altre amministrazioni nei mesi scorsi. Al territorio ripolese sono stati assegnati 25 mila euro. "Il contributo della Regione – dice il sindaco Francesco Casini - ci permetterà di rinnovare la rete di videosorveglianza, sostituendo le vecchie telecamere con nuovi "occhi" di ultima generazione e all’avanguardia. Strumenti importanti per la sicurezza dei nostri centri abitati, di prevenzione e monitoraggio". Una dimostrazione tangibile della rilevanza di questi sistemi, ricorda Casini, purtroppo si è avuta in occasione dell’investimento di Antella in cui è morto Eloy: la videosorveglianza è stata determinante per individuare l’auto pirata.

Manuela Plastina