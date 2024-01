Arriva un’ondata di gelo: le temperature scendono a -5 gradi

FIRENZE

Un’ondata di freddo a Firenze in queste ore. Lo evidenzia il Comune. Gli esperti, riferisce Palazzo Vecchio, "sottolineano per oggi ‘temperature diffusamente sotto zero’ tra la notte e le prime ore della mattina nelle zone di pianura e nei fondovalle". Sarà "possibile la presenza di ghiaccio localizzato nei tratti stradali più umidi e generalmente meno esposti al sole ". In particolare, a Firenze, le previsioni del Consorzio Lamma evidenziano che le temperature percepite potranno raggiungere, nella prima mattinata di oggi, i -5 gradi". Potenziato il servizio di accoglienza per i senza fissa dimora. Oltre alle tre strutture per l’avvio del servizio (Foresteria Pertini e l’Ostello del Carmine per gli uomini, la struttura della parrocchia del Pignone per le donne), la Fondazione ha reso disponibile la struttura di via Corelli per le donne. L’assessora al Welfare Sara Funaro (nella foto) fa l’appello a segnalare i senza dimora in strade, piazze e giardini per far intervenire gli operatori.