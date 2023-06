Arriva la scuola gratuita per stranieri

Impruneta apre una scuola di italiano completamente gratuita per gli stranieri presenti sul territorio. "Da tempo accogliamo migranti nei centri accoglienza, provenienti quest’anno in particolare da Ucraina e Afghanistan – sottolinea l’assessore all’inclusione sociale Lara Fabbrizzi –. Abbiamo anche molte persone di varie nazionalità impiegate per lo più come badanti: hanno bisogno di migliorare la conoscenza della lingua italiana. In alcuni casi non conoscono neanche l’alfabeto latino o addirittura sono analfabeti totali, non avendo avuto l’opportunità di andare a scuola". Da domani potranno rientrare in classe alla scuola di italiano "Penny Wirton", aperta ogni giovedì dalle 15 alle 17 nella sede della scuola media di Tavarnuzze. Le lezioni si tengono in convenzione tra il Comune, l’istituto comprensivo Primo Levi, l’associazione gruppo di volontari di Tavarnuzze e l’associazione Penny Wirton. Non vengono dati voti: lo scopo è solo aiutare la persona a migliorare la conoscenza della lingua italiana, tenendo presente i livelli di partenza, anche al fine del superamento degli esami per l’ottenimento del permesso di soggiorno. Per iscriversi, basta mandare una mail a [email protected]

Manuela Plastina