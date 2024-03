Arriva la festa della Beata Giovanna. Ecco il programma

È in arrivo, come ogni anno, la "Festa della Beata Giovanna", una delle manifestazioni più sentite dalla popolazione di Signa. Domani alle 19, ci sarà l’apertura dell’urna contenente le spoglie della Beata nella pieve di San Giovanni. Nel lunedì dell’Angelo si concentrano invece le celebrazioni: il corteo storico, gli sbandieratori e il gruppo Falconieri Fiorentini di Malmantile, insieme ai figuranti e alle autorità civili e militari, sfileranno per le vie cittadine in un percorso che partendo dalla chiesa di San Lorenzo si concluderà sul sagrato della pieve di San Giovanni intorno alle 12. Proprio in piazza Cavour si svolgerà la cerimonia conclusiva con gli omaggi recitati alla Beata Giovanna, l’esibizione degli sbandieratori del Corteo storico, l’ostensione delle reliquie della Beata e la solenne benedizione. Sempre lunedì ci saranno le giostre in piazzale Resistenza.