Arriva La città dei lettori Firenze sfoglia le pagine tra premi, musica e autori

"Leggere cambia tutto". Uno slogan - ormai diventato un cult per gli amanti della lettura - che accompagna anche l’edizione 2023 de ’La Città dei lettori’, manifestazione dedicata alla letteratura contemporanea, promossa da Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS e diretta da Gabriele Ametrano.

La tappa fiorentina è in programma dal 7 all’11 giugno a Villa Bardini, sede storica e cuore dell’iniziativa. Qui si susseguiranno incontri con gli autori, presentazioni, talk, reading, omaggi musicali, passeggiate letterarie, attività per giovani lettori e meditazione sul filo di pagine e parole insieme ai protagonisti della letteratura contemporanea. Tra le novità di questa edizione un percorso legato al tema della narrazione con il focus "Sulla fiaba", in occasione del centenario di Italo Calvino. E proprio dall’arte di raccontare storie, che dalla tradizione orale ha condotto alla scrittura, prenderà le mosse la lectio di Mario Desiati, scrittore e poeta vincitore del Premio Strega 2022.

Altra novità: la collaborazione con "L’indice dei libri del mese" grazie a cui sarà possibile l’incontro con la seguitissima autrice inglese Sheena Patel (10 giugno). Torna poi l’appuntamento con i cinque finalisti dello Strega 2023, che saranno ospiti a Firenze per il primo incontro con il pubblico dopo la selezione (9 giugno). E poi gli omaggi: nei 400 anni dalla prima pubblicazione de "Il Saggiatore" La città dei lettori celebrerà Galileo Galilei con un’intera giornata dedicata alla scienza dal titolo "La luce nell’oscuro labirinto" e con la presentazione del progetto di film documentario "Galileo (R)evolution" (8 giugno).

Ancora: la vita e la musica di Rosa Balistreri, cantautrice e cantastorie riconosciuta come una delle voci più intense e interessanti della canzone popolare, sarà al centro di un tributo musicale con protagonista Ginevra Di Marco (11 giugno).

Tante le sinergie con festival e realtà culturali. La programmazione di "Scripta En Plein Air", rassegna firmata dal critico d’arte e curatore Pietro Gaglianò, sarà per la prima volta ospite a Villa Bardini con un incontro su "Donna, razza e classe" (Alegre), il saggio di Angela Davis pietra miliare del femminismo moderno, alla presenza di Carmela Iziegbe e in collaborazione con "The Recovery Plan", centro temporaneo dedicato alle culture afro-discendenti ideato da Black History Month Florence (7 giugno).

Prima volta anche per il Premio Letterario Chianti, che presenterà al festival il vincitore dell’edizione 2023 Giorgio Scianna (11 giugno), per il Premio Artusino per la letteratura giallo-noir (11 giugno), e si terrà sempre a Villa Bardini la premiazione della XXII edizione del progetto di educazione alla lettura Libernauta, dedicato a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 19 anni (7 giugno).

Barbara Berti