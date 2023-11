Arriva il Genk. No alcol e fumogeni

In vista della partita di Conference del 30 novembre contro il Genk, il comitato provinciale per ordine e sicurezza pubblica, in considerazione del "considerevole numero di supporter ospiti di cui si prevede l’arrivo", ha deciso di adottare un provvedimento di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e bevande in contenitori in vetro eo lattine, valevole per alcune aree del Comune di

Firenze. Vietati anche il consumo di bevande alcooliche al di fuori di esercizi pubblici, strutture e attività ricettive abilitate alla somministrazione, e la detenzione di spray urticanti all’interno dello stadio e all’esterno, in prossimità dello stadio. Tali divieti saranno validi dalle 7 del 30 novembre alle 7 dell’ 1 dicembre. Inoltre, dopo l’episodio dei fumogeni accesi dai tifosi ungheresi sotto Palazzo Vecchio, è stata richiamata l’attenzione delle forze di polizia circa la puntuale applicazione della normativa che punisce il lancio o l’utilizzo, in modo da creare pericolo per le persone, di razzi e simili.