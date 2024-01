Arriva il Generale Inverno. Il freddo bussa alla porta. Termometro giù di 10 gradi

Un’estate asciuttissima, con un caldo martellante, un autunno piovoso e tutto sommato mite, quindi un Natale travestito da Pasqua e infine, a Befana già rincasata con la scopa, l’inverno con la I maiuscola, quello insomma che sembra presentarsi ogni anno sempre più tardi. Qualche avvisaglia già in queste ore, ma il crollo delle temperature dovrebbe manifestarsi tra martedì e mercoledì quando le nuvole smetteranno di fare i capricci. Con le piogge in ritirata tornerà così il cielo terso che sarà accompagnato da una colonnina di mercurio in caduta libera.

Se infatti tra oggi e domani le temperature continueranno a oscillare tra gli 8 e i 12 gradi, martedì le cose inizieranno a cambiare con le minime che si poteranno intorno ai 5, destinati a calare ancora sui 3 nei giorni centrali della settimana.

Da venerdì in poi le minime dovrebbero toccare quota 0 con possibili gelate mattutine. Una finestra invernale che dovrebbe durare insomma circa una settimana con qualche nevicata prevista già oggi ma a quote non inferiori ai 7-800 metri. La Metrocittà prevede infatti per oggi "possibili nevicate in Mugello Valdisieve e nella Romagna Toscana" e ricordando "l’obbligo delle dotazioni invernali" raccomanda massima attenzione alla guida.

Per quanto riguarda le previsioni a lungo termine – che però come sappiamo hanno un grado di attendibilità piuttosto basso – i siti meteo intravedono un rialzo delle temperature intorno alla metà della prossima settimana. Temperature però che potrebbero di nuovo scendere e toccare ancora quota 0 verso il 20 del mese.

Precauzioni da prendere oltre a prestare attenzione per strada? Proteggere con il proprio contatore dell’acqua con materiali isolanti o con stracci di lana, per evitarne la rottura a causa del gelo come raccomanda Publiacqua. La rottura del contatore, spiega la società in una nota, "provocherebbe infatti la cessazione dell’erogazione di acqua per il tempo necessario alla sostituzione del contatore da parte nostra ed i cui costi sarebbero tra l’altro a carico degli utenti stessi".

Publiacqua ricorda anche che "un problema a parte è rappresentato dalle seconde case, inabitate nel periodo invernale, dove il ghiaccio può provocare la rottura di tubazioni e termosifoni. Anche in questo caso raccomandiamo agli utenti, oltre che proteggere il contatore, di tenere sotto controllo le tubazioni del proprio impianto interno adottando, al bisogno, qualche piccolo accorgimento come quello di mantenere un minimo flusso da un rubinetto per evitare il congelamento delle tubazioni esposte".

Emanuele Baldi