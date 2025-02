Arriva il Carnevale. Gli eventi in programma nei prossimi weekend

"Il Paese dei balocchi" farà ancora tappa a Sesto. Da domenica prossima prenderanno infatti il via le iniziative del Carnevale promosse dalla Pro Sesto Aps Pro Loco di Sesto con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Sesto Fiorentino e di diverse associazioni del territorio. Per tre domeniche, 16 e 23 febbraio e 2 marzo e martedì 4 marzo, ultimo giorno di Carnevale, in piazza Vittorio Veneto sono in programma esibizioni, animazioni, sfilate, cibo e bevande, musica per il divertimento soprattutto dei più piccoli. Gli eventi inizieranno dalle 14,30 le domeniche e il martedì si concentreranno invece dalle 16 alle 19.

Oltre al calendario ufficiale molte saranno poi le iniziative promosse da circoli del territorio, Anche i più grandi però potranno mascherarsi: in collaborazione con la sezione soci Coop, infatti, il 4 marzo, al circolo Rinascita è in programma un "Veglionissimo di Carnevale" riprendendo una tradizione che affonda nel passato. Sabato alle 11 la Libreria Rinascita Ubik proporrà invece le letture animate "Il Carnevale degli animali" con laboratorio delle mascherine mentre il mercoledì successivo, alle 17, la Sala Ragazzi della biblioteca Ragionieri ospiterà "L’ora della favola di Carnevale" a cura di Leggere insieme: la partecipazione è gratuita ma è necessario prenotare. Nel programma rientra anche una iniziativa della Parrocchia di Santa Croce a Quinto che, sabato 22 alle 21, accoglierà lo spettacolo "La bella e la bestia" della Compagnia Teatrale La Foi: ingresso a offerta libera.

S.N.